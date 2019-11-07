Aksaray'da 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddiası

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.



Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzeretoplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı.



'İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR'



Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği, açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:



''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhlandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmktedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.

Otizmli öğrencilerin okuduğu özel sınıfların kapatılmasını isteyen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Bakanlık, sınıfın kapatılmasına karar verdiği iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. pic.twitter.com/BRHOUu4qrj — NTV (@ntv) November 7, 2019

'HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ'



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye’nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir.

Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız.

Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması sözkonusu olamaz.



#Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 7, 2019

Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa, onlar da bilgilendirilecektir. Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa, doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmeleri eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında olan ve Bakanlığımız tarafından güçlü şekilde gözetilen bir haktır.



Ayrıca, değerli velilerimize, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir.

Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir.

Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sn Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir"

AKSARAY'DA OTİZMLİ ÇOCUKLARA TEPKİ