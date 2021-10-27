Akşener: Bu bütçede millet yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.



Akşener, konuşmasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan 2022 yılı bütçesini eleştirdi.



Akşener şunları söyledi: "Bu bütçede; yoksulluğa çare yok, enflasyona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok. Bu bütçede çitçilerimize yeterli destek yok, milletin borçlarına çare yok, işçinin, işverenin, emeklinin, hayatını kolaylaştıracak adımlar yok, EYT'liler yok, 4/B'liler yok, hatta söz verilmesine rağmen, 3600 ek gösterge bile yok. Ez cümle; bu bütçede, millet yok, millet.

Peki ne var? Millet yok; ama, mesela; 5'li müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye, onlar için, 2022 yılında, 42,5 milyar lira daha, ödenek konulmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Milyonlarca çiftçiye verilen desteğin, iki katı para demek."



'KUR LOBİSİ KAZANDI MİLLETİMİZ KAYBETTİ'



Akşener, döviz kurunun artmasına ilişkin "Faizi indirip, döviz kuru yükseldikçe, ihracatın artacağını iddia ediyorlar. Bir de isim bulmuşlar, 'rekabetçi kur' diyorlar. Bu müthiş yeni teori doğrultusunda, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, politika faizini, 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekti. Dolar 10 liraya dayandı. Kur lobisi kazandı, milletimiz kaybetti. Kararın bizzat sayın Erdoğan'ın talimatıyla alınmış olduğunu, cümle alem bildiği için de; Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna, son çivi de bu şekilde çakılmış oldu" dedi.

