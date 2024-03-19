Akşener: Erdoğan bu dediğimi yaparsa oy alabilir

Yerel seçime iki haftadan az bir süre kala siyasi partilerin genel başkanlarının seçim çalışmaları devam ediyor.



Trabzon'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye verilmesi gerektiğini söyledi.



İYİ Parti lideri Akşener, emekli maaşlarını eleştirerek, "Erdoğan'a diyorum ki 'Emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin.', ona diyecek bir şeyimiz yok. Dönüp diyorlar ki 'Erdoğan'a Akşener oy istiyor.' Ne alakası var kardeşim? Ben sizin sesinizim, yapsın, gereğini yaparsınız yapmazsınız, o beni ilgilendirmez ama yapmadığı takdirde oylarınıza talibim. Tutun elimi bakın 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır görün, göstereyim herkese." diye konuştu.



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