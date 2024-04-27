Yaşlı çift kaza kurbanı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Yerköy yolunun 5'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde M.Ç. yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan Bekir Önal (80) yönetimindeki otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, sürücü Bekir Önal ile yanındaki eşi Melek Önal'ın (75) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı
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