Akşener: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi imkansız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.



Akşener, "3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler" dedi.



Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna 'hayır' diyenlerdir. Bu salondaki herkes, demokrasiyi savunan, hiçbir belli kesimin baskınlığını istemeyenlerdir. Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010'da nasıl demokrasinin, makulun, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017'de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama halı çıktık.

Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, 3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız.



Biz ferasetli, akla inanan insanlarız. Biz stratejiye inanırız. Yani 2012'den beri yapılan tüm itirazlara destek verip, partimiz bile daha yokken bireysel olarak sesimizi çıkardık. Ve haklı çıktık. Sonuç olarak İYİ Parti, tüm bu haklılığın sonunda ortaya çıkmıştır. İYİ Parti'nin kurucularının her birisinin, bir bütünlük içinde yan yana gelip bana da 'sen de düş önümüze yürü' dendiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı bir ailedir İYİ Parti."

SİYASETTE ADAYLIK POLEMİĞİ

6'lı masanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı çıkışı, tartışmaları da beraberinde getirdi.



Tartışmanın nedeni, Anayasa'nın 101. maddesinde yer alan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." hükmü.



6'lı masa, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de yapılan seçimler sonucunda iki kez Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek 3. kez aday olamayacağını savunuyor.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise 2017'de anayasanın değiştiğini hatırlatarak Erdoğan'ın birinci döneminde olduğunu söylüyor.

