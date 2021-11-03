Akşener: HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Siirt ziyaretiyle ilgili tartışma hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip, “burası Kürdistan” dedi. Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne söylüyoruz? HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırıyoruz.

HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla, bu durumda bizim açımızdan, şaşırtıcı bir şey yok.



Cumadan beri, Kürdistan aşağı, Kürdistan yukarı. Siirt’teki Kürt’ün gündemi, yokluk, yoksulluk, işsizlikken; bunlar, onu konuşacaklarına, gidip, Apo’nun gündemini konuşuyorlar. Biz, bu memlekette, Kürt’le Türk’ün karşı karşıya getirilmesine, paydaş olmayacağız."