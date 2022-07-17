Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisi | Bakanlık: Riskli bir durum yok

Brezilya donanmasına ait savaş uçağı gemisinin söküm için İzmir Aliağa'ya getirilmesi bir süredir tartışma konusu haline gelince konuya ilişkin Çevre Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi.

Haberler 17.07.2022 - 18:06

Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisi | Bakanlık: Riskli bir durum yok

Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisine ilişkin Bakanlık'tan açıklama geldi. 

Kamuoyunda oluşan kaygı nedeniyle gemi üzerinde uzmanların bir kez daha kontrol yaptığını bildiren yetkililer; gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti.

Geminin Türk karasularında da denetimlerden geçirileceğini vurgulayan yetkililer, "En ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Brezilya donanmasına ait geminin 600 ton asbest barındırdığı, bu nedenle çevreye ve insanlara zarar vereceği iddia edilmişti.

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