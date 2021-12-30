Alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu, ömrü boyunca alkol kullanmadığını söyledi

Olay, 25 Aralık günü saat 03.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ayrımında meydana geldi. İddiaya göre pazarcılık yapan Mehmet Vefa Demir (42), minibüsüne peynir yükleyip Alaçatı Pazarı'na doğru giderken polis çevirmesine takıldı. Alkol kontrolü yapan polis memurlarının uzattığı alkolmetreyi üfleyen Demir, 1,15 promil alkollü çıktı. Mehmet Vefa Demir'in ehliyetine el konuldu ve kendisine de bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Bunun üzerine Demir, polis merkezine giderek ifade verdi.



HASTANEDE YAPILAN KAN TESTİNDE ALKOLE RASTLANMADI



Mehmet Vefa Demir, polis merkezinde verdiği ifadenin ardından savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan verdi. Yapılan kan testinde Demir'in kanında alkole rastlanılmadığı bulgusuna yer verildi. Demir, raporuyla birlikte konuyu yargıya taşıdı.

"BEN HAYATIM BOYUNCA ALKOL ALMADIM, AĞZIMA İÇKİ SÜRMEDİM"



Daha önce hiç alkol kullanmadığını, yüksek promille alkollü çıktığını duyunca da hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Mehmet Vefa Demir, "Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan testi yaptırdım. Yapılan kan testinde alkollü olmadığım anlaşıldı. Hastaneden aldığım raporla birlikte yeniden polis merkezine giderek, el konulan ehliyetimi almak istedim ancak süreç uzadı" dedi.



"ALKOLMETRE CİHAZINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



Müvekkilinin alkolmetre cihazının arızası nedeniyle mağdur olabileceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Halil İbrahim Demir ise, "Alkolmetre cihazından kaynaklandığını düşündüğümüz bir arıza nedeniyle bu tarz durumlar aslında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Teknolojik cihazlar ne yazık ki böyle hatalar verebiliyor. Bu hataların en başında da ne yazık ki hatalı ölçümler geliyor. Biz alkolmetrenin gerekli kalibrasyon yapılmadan kullanılması nedeniyle böyle bir hata verildiği kanaatindeyiz. Bunu da destekleyen bir sağlık kurumu raporu var elimizde. Dava dilekçelerimizi hazırladık ve dava yoluna müracaat edeceğiz" diye konuştu.