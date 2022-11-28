Almanya'da tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Lupus hastalığına yakalanan Pekmezoğlu'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek.

Almanya'da tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İlişkili Haberler

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 işçi ve personel alımı başvuruları: Kadro ve branş dağılımı belli oldu (2022 İŞKUR başvuru kılavuzu)

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 işçi ve personel alımı başvuruları: Kadro ve branş dağılımı belli oldu (2022 İŞKUR başvuru kılavuzu)

'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve lupus hastalığı nedeniyle yoğun bakımda yatan 41 yaşındaki Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini 'de devam ettirmek isteyince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle Ankara'ya getirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğretmenlik yaparken 3 yıl önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği nezdinde görevlendirilen Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, bir hafta önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma alınan öğretmenin yakınları, tedavinin Türkiye'de devam etmesi için Münih Başkonsolosluğuna müracaat etti ancak doktorlar, hayati risk nedeniyle uçakla nakline izin vermedi.

HASTANEDE ZİYARET EDİLMİŞTİ

Yoğun bakımdaki üçüncü gününde bilinci açılan Firdevs , doktorların izin vermesi üzerine Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu yetkililerince hastanede ziyaret edildi.

Tedavisini ülkesinde devam ettirmek istediğini belirten Firdevs öğretmenin talebi, doktorlarca uygun görüldü. Bu süreçte Bakan Özer de devreye girerek öğretmenin sağlık durumu ve Türkiye'ye getirilmesi konusunda sürekli bilgi aldı.

Bakan Özer'in girişimiyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans , Firdevs öğretmeni almak üzere Almanya'nın Nürnberg Havalimanı'na hareket etti.

Firdevs öğretmenin nakledildiği ambulans uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Firdevs Gülben Pekmezoğlu'nun tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...