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Altunizade'de metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Altunizade'de metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

'un Üsküdar ilçesi Altunizade durağının yakınında bir henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Altunizade'de metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu - 1

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

İETT Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

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