Altunizade'de metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.



İETT Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

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