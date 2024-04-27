Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Sayın Yunanistan Başbakanı'nın önümüzdeki dönemde Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi.



Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı.