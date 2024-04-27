Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da  Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Keçeli sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın önümüzdeki dönemde Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."

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