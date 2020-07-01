Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi

Yayla evlerini temizlemeye giden Nazım Emre Ergen, evin içerisinde sarı, siyah parlak renkli bir sürüngene rastlayınca cep telefonu ile görüntülerini kaydetti. İnternette araştırma yapan ve türüne az rastlanan bir sürüngen olduğunu öğrenen Nazım Emre Ergan, "Edindiğimiz bilgiler sonucunda, türüne az rastlanan ve zararsız olan bu sürüngeni evlerden uzak bir bölgeye yine doğal yaşamına bıraktık. Tüm yaylacılardan da bu yabani yaşam tarzlarına saygı duyarak öldürmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Doğada rastlanılan bu canlının, sarı siyah parlak renklerinden korkulmamasını isteyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları söyledi:



"Türüne az rastlanan bir sürüngenle karşı karşıyayız. Sarı siyah parlak renkleri bizleri korkutmasın. Zehirli ısırık veya zehir püskürtme gibi kabiliyetleri olmayan sadece yağmurlardan sonra ortaya çıkarak sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen kendi halinde bir canlımızdır. Sadece tehlike durumunda gözlerinin arka kısmından sütümsü bir zehir salgılarlar. Bu zehir sayesinde kendilerini yemek isteyen kedi, köpek gibi canlıların ağız bölgesinde ciddi salgı artışı yaptırarak kendilerini tükürterek hayatta kalmaya çalışırlar."

"KÜKÜRTLE UZAK TUTABİLİRSİNİZ"



Ali Laçinbala, semenderin ancak elde sıkılıp korkutarak zehir salgılayabileceğini belirterek, "Bu zehri ancak açık yaramıza sürerek veya gözümüze sürerek maruz kalabiliriz. Bu tip hayvanları evlerimizin ve kamp alanlarımızda görmek istemiyorsanız zirai ilaç bayilerinden alacağınız 5-10 liralık kükürt kullanarak hem uzak durursunuz hem de doğamızı ve topraklarımızı zehirlememiş olursunuz" dedi.