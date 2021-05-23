Amasya'da tarihi konakta yangın

Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve otel olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.



Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yangının, Amasya'nın gözbebeği tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda çıkmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Yangının, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle çevredeki diğer tarihi konaklara sıçramadan kontrol altına alındığını ifade eden Sarı, "Bütün Amasya halkı olarak üzgünüz, çok şükür, bir can kaybı yaşanmadı ve diğer tarihi yapılara yangın sıçramadı, tek tesellimiz bu. Yarın ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmasını yapacaklar, işletme sahiplerimize gereken desteği vereceğiz." dedi.



AK Parti İl Başkanı Akif Kesmekaya ise yangın nedeniyle çok üzgün olduklarını ifada ederek bütün Amasya halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.