Amerikan bombardıman uçakları, eğitim görevi için İncirlik Üssü’ne geldi

YAKLAŞIK 2 SAAT KALDILAR



Bombardıman uçakları, sıcak yakıt ikmali için dün İncirlik Hava Üssü’ne geldi. Uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce, 2 saatten daha kısa bir süre İncirlik Hava Üssü’nde kaldı.



ABD Hava Kuvvetleri 9’uncu EBS Komutanı Yarbay Stillwell, “Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu.” diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetleri 39’uncu Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg ise “İncirlik’teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösteriyor.” Dedi.