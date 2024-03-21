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Ana yola fırladı: Otobüse ve motosiklete çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan minibüs kazaya neden oldu. Minibüs önce halk otobüsüne ardından da motosiklete çarptı. Kazada 3 sürücü yaralandı.

Ana yola fırladı: Otobüse ve motosiklete çarptı

Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada Egemen Sokak’tan Ertuğrulgazi Caddesi’ne kontrolsüz çıkan Halil İbrahim S. (69) yönetimindeki minibüs, Serkan A. (39) yönetimindeki halk otobüsüne, ardından da aynı istikamette ilerleyen Emre K. (23) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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