Anadolu Otoyolu’nda sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bölgede görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu’nda sis görüş mesafesini düşürdü

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Anadolu Otoyolu’nun geçişinde oluşan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Bölgede gece sağanakla birlikte etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Otoyolun Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkisinde görüş mesafesi düştü.

Anadolu Otoyolu’nda sis görüş mesafesini düşürdü - 1

Güzergahı kullanan sürücüler, hızlarını düşürerek yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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