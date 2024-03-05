Anayasa Mahkemesi’nden WhatsApp yazışmaları için emsal olacak karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), rıza dışı elde edilen WhatsApp konuşmaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Ordu’da kamuda görevli 3 işçi, kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubundaki yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı. Ordu İş Mahkemesi’nden aleyhte karar alan işçiler, konuyu AYM’ye taşıdı. Yüksek Mahkeme, özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Anayasa Mahkemesi’nden WhatsApp yazışmaları için emsal olacak karar

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Ordu’da bir kamu kurumunda bilgi işlem personeli olarak çalışan Samet A., iş yerinde kullandığı bilgisayarda WhatsApp uygulamasını açık unuttu.

Samet A’nın bilgisayarına oturan bir kişi, personellerin kendi arasında kurduğu grup yazışmalarını okudu.

Daha sonra yazışmaların ekran fotoğrafını çeken kişi, yazışmaları üstlerine okuttu. Ardından Samet A. ile birlikte grupta mesajlaşan Ertan E. ve Temel G., 22 Kasım 2017’de işten çıkarıldı.

Samet A. ile Ertan E., 2018’de işe iade edilmeleri için Ordu İş Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkeme, WhatsApp yazışmalarının içerikleri nedeni ile iş yerini haklı bularak, başvuruyu reddetti.

Samet A. ile Ertan E., itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını haklı bularak, itirazı reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nden WhatsApp yazışmaları için emsal olacak karar - 1

DOSYA ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINDI

Samet A. ile Ertan E., WhatsApp yazışmalarının hukuka aykırı delil olması nedeni ile ’ne bireysel başvuru yaptı.

Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı ve haberleşme hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dosyanın yeniden incelenmesi gerektiği yönünde verilen kararda; “Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22’nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmak üzere Ordu İş Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

İŞE İADE EDİLDİLER

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından dosyayı yeniden inceleyen Ordu İş Mahkemesi, Samet A. ile Ertan E. hakkında işe iade kararı verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...