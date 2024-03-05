Anayasa Mahkemesi’nden WhatsApp yazışmaları için emsal olacak karar

Ordu’da bir kamu kurumunda bilgi işlem personeli olarak çalışan Samet A., iş yerinde kullandığı bilgisayarda WhatsApp uygulamasını açık unuttu.
Samet A’nın bilgisayarına oturan bir kişi, personellerin kendi arasında kurduğu grup yazışmalarını okudu.
Daha sonra yazışmaların ekran fotoğrafını çeken kişi, yazışmaları üstlerine okuttu. Ardından Samet A. ile birlikte grupta mesajlaşan Ertan E. ve Temel G., 22 Kasım 2017’de işten çıkarıldı.
Samet A. ile Ertan E., 2018’de işe iade edilmeleri için Ordu İş Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkeme, WhatsApp yazışmalarının içerikleri nedeni ile iş yerini haklı bularak, başvuruyu reddetti.
Samet A. ile Ertan E., itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını haklı bularak, itirazı reddetti.
DOSYA ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINDI
Samet A. ile Ertan E., WhatsApp yazışmalarının hukuka aykırı delil olması nedeni ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.
Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı ve haberleşme hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozdu.
Dosyanın yeniden incelenmesi gerektiği yönünde verilen kararda; “Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22’nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmak üzere Ordu İş Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.
İŞE İADE EDİLDİLER
Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından dosyayı yeniden inceleyen Ordu İş Mahkemesi, Samet A. ile Ertan E. hakkında işe iade kararı verdi.
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