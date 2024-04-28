Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Aydın’da kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

’ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Koçarlı İlçe Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi Arpalık mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen C.T., E.Ç., B.T., H.D., Y.D. ve A.K. isimli 6 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahıslar ile birlikte çok sayıda kazı malzemesi de ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alına 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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