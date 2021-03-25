Aniden ısınan yeraltı suyu korkuttu

Düzce’de yeraltından çıkarılan suyun aniden ısınması vatandaşları korkuttu.



Düzce Çoban mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sondaj yöntemi ile çıkarılan su yıllardır araç yıkama için kullanılıyordu.



Dün sabah saatlerinde istasyon çalışanları suyu açtıklarında suyun ellerini yakacak derecede ısınmış olduğunu ve soğuk havanında etkisiyle suda oluşan buharı fark etti.

İstasyon çalışanları Düzce’nin birinci derecede deprem bölgesi olması ve suyun ısınmasının deprem habercisi olduğunu düşünerek paniğe kapıldı.

NUMUNE ALINDI

Haber verilmesi üzerine istasyona gelen Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Dr. Şeref Karadeniz incelemek üzere sudan numuneler aldı.



İstasyon sahibi Fahrettin Yıldırım, suyun ısınmasıyla önce şaşırdıklarını daha sonra paniğe kapıldıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 4 yıldır biz bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Ne yaz ne kış hiç başımıza gelmemişti. Bugün böyle bir durumla karşılaşınca üniversiteye haber verdik. Hocalarımız incelemek için su örnekleri aldılar. Bunun tabiat olayı mı? Yoksa başka bir durum mu var merak ettiğimiz için üniversiteden yardım istedik. El yakacak kadar suyun ısınması bize ilginç geldi. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Düzce deprem bölgesi onun için paniğe kapıldık" dedi.



"TERMAL AKINTI KARIŞMIŞ OLABİLİR"



Dr. Şeref Karadeniz incelemeler yapacaklarını belirterek, “Suyun içinde ki iyonları, metal içeriğini belirlemek için yerinde olan ölçümlerimizi gerçekleştirdik. Daha ileri ölçümleri ise merkezde yapmak üzere örneklerimizi aldık. Örneklerin laboratuvarda analizlerini gerçekleştirdikten sonra çok daha detaylı suyun içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. İlk belirlemelere göre kuyu suyu olarak değerlendiriliyor. Bir termal akıntıya karışmış olabilir. İlk aşamada bu durum oluşuyor. Ama bunu anlamak için suyun izlenmesi, daha detaylı analizlerin yapılarak termal su özelliğinde olup olmadığının anlaşılması için tetkiklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra suyun niteliği hakkında kesin bilgilere varabileceğiz” diye konuştu.

