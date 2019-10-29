Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Bugün Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96. yıldönümü.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerle kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ MESAJINDA BARIŞ PINARI HAREKATI VURGUSU

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.''

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.