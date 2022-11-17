Ankara Barosu'ndan çalışanlarına 'regl' izni verilmesini kararlaştırdı.

15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, verilen kararın ardından Ankara Barosu yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddesine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

''Var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi''

Ayrıca, kurulca Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına karar verildi.