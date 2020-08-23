Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 235 kişide virüs tespit edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Volkan Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk'ün corona virüs testleri pozitif çıktı.

Büyükşehir Belediyesinde toplam 235 personel, Covid-19 sebebiyle takibe alındı.

ZİYARETLER YASAKLANDI

Gültekin, artan vakalar nedeniyle belediyenin tüm birimlerinde zorunlu görüşmeler hariç ziyaretlerin yasaklandığını da açıkladı.