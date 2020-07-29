Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Afiyet ver' desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi 'afiyet ver' adında bir yardım kampanyası başlattı.

'afiyetver.com' internet sitesi üzerinden yürüyen kampanyaya hayırseverlerin verdiği destek ilk üç günde 4 milyon TL'yi aştı.

Kampanyaya yaklaşık 22 bin kişi destek verdi. Başkan Yavaş, Başkent’ten başlattığı kampanyaya 81 ilden yoğun katılım olması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Halk Ekmek bünyesinde sürdürülen kampanyada satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri, eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Kampanyada son 72 saatte 72 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alınırken, Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti:



“İyiliğin başkentinden başlattığımız #AfiyetVer kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler"