Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 2 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
24/
10
Yarın
26/
12
Salı
25/
12
Çarşamba
23/
14
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