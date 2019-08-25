Başkentte, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42 sıralarında merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğince, merkez üssü Yenimahalle olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Ankara'da 20 Ağustos'ta merkez üssü Kahramankazan ve Mamak ilçeleri olan 3,4 ve 3 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.