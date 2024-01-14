Ankara'da AVM'de yangın paniği

Çalışanların, ilk anda yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiğini belirten Türkmen, "AVM'den de 5-6 yangın söndürme tüpü aldılar, ama hepsi boştu. Davlumbazdan çıkan yangın devamını getirdi. Maddi hasar var ama Allah'tan çalışanlara ya da komşulara bir şey olmadı. Kırtasiye dükkanına da sıçradı orada hasar var. Yan taraftaki bir restorana da ufak sıçradı. En büyük hasar bizde ve kırtasiyede." diye konuştu.

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