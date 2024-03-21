Ankara'da depo yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.