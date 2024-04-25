Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki medikal malzeme üretimi yapılan fabrikada saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi.
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