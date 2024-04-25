Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki medikal malzeme üretimi yapılan fabrikada saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.