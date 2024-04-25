Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da fabrika yangını

'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki medikal malzeme üretimi yapılan fabrikada saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Ankara'da fabrika yangını - 1

Binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'da fabrika yangını - 2

, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi.

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