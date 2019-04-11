Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti.



Turgut Özal Mahallesi'nde toplanan bir grup hayvansever, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.



Hayvan haklarıyla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten ve hayvanları öldürenlere verilecek cezaların yeni bir yasayla artırılmasını talep eden hayvanseverler, yerel yöneticilerden de bu konuda destek beklediklerini söyledi.



Hayvanseverler, mahkemece serbest bırakılan 3 kişi hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.



Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece "adli kontrol hükümleri" uygulanarak bırakılmıştı.