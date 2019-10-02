Anadolu Otoyolu'ndan Bolu istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen sünger yatak yüklü TIR, Ankara'da Tatlak mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten dereye yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren TIR şoförünün cenazesi, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alınarak morga götürüldü.
Kaza nedeniyle söz konusu güzergahta trafik bir süre tek şeritten sağlandı.