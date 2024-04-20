Ankara'dan İsrailli bakana tepki: "Yaptıkları katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de İsrail Dışişleri Bakanının sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan İsrailli bakana tepki: "Yaptıkları katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından  Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan İsrailli Bakanın paylaşıma cevap verdi.

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." paylaşımını yapan Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.

Keçeli, ’nin önceliğinin, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgede kalıcı barışın tesisi olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.

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