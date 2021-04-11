Anne ile kızı aynı gün corona virüse yenildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki anne ile 56 yaşındaki kızı aynı gün içinde corona virüse yenik düştü. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

İHA 11.04.2021 - 20:28

Anne ile kızı aynı gün corona virüse yenildi

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İzmir'de corona virüs tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi, aynı gün hayatını kaybetti. 

Bayraklı ilçesi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Berrin Gür (56) ile annesi Atiye Gür (73), bir süredir corona virüs (Covid-19) tedavisi görüyordu.

Virüs ile savaşan anne ile kızının aynı gün hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Berrin Gür ile annesi Atiye Gür'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Anne-kızın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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