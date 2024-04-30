Anne ve kızı kaza kurbanı

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada anne ve 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Anne ve kızı kaza kurbanı

’un İskilip ilçesinde Nazlı Baskın (32) idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Eylül Baskın (14), Elif Baskın (9) ve İsmail Başar (40) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Nazlı ile kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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