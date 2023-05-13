Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? (2023 Anneler Günü tarihi)

2023 Anneler Günü tarihi, annelerini bu özel günlerinde unutmamak ve sevindirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?



2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?



Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak.



ANNELER GÜNÜ TARİHİ



Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.



ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Anneler Günü için hediye önerileri (Zevkleri ve ilgi alanlarına göre) Haberi Görüntüle