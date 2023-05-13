Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? (2023 Anneler Günü tarihi)

Anneler Günü, mayıs ayının gelmesiyle birlikte yine binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, bu yıl yine birçok kişinin annesine hediyeler alıp, onları mutlu etmesiyle bahar havasında geçecek. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? (2023 Anneler Günü tarihi)

2023 tarihi, annelerini bu özel günlerinde unutmamak ve sevindirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? (2023 Anneler Günü tarihi) - 1

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü için hediye önerileri (Zevkleri ve ilgi alanlarına göre)

Anneler Günü için hediye önerileri (Zevkleri ve ilgi alanlarına göre)

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