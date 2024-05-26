Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 31 Mayıs 2024 Cuma Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
27/
19
Yarın
27/
19
Çarşamba
25/
18
Perşembe
25/
18
Cuma
26/
18
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