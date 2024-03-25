Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kaza: 3 ölü

Yapılan inceleme sonucu Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile Adem Yağız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Adem Yağız’ın cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.