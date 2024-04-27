Mersin'de DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, MASAK raporlarına ilişkin terör örgütü DAEŞ'in finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.



Adreslerde 71 bin 535 dolar, 9 bin 165 avro, 47 bin 500 lira, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.



Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.