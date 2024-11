Antalya'da 3 İranlı kardeşin kiraladıkları dairede cesetleri bulundu: 9 sayfalık not bıraktılar!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 sokak içerisinde bulunan bir sitedeki apartmanın en üst katındaki daireyi, İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş kiraladı. Son olarak 27 Ekim'de aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, İran uyruklu bir yakınlarından yardım istedi. Adrese gelen Emrullah Esedi isimli İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı.



Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesi'ndeki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti.



Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, isimlerinin Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.



Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları bir not bulundu.



3 kardeşin ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içerde kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri öğrenildi.



9 SAYFALIK FARSÇA YAZILI NOT BULUNDU



Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelindiğinde 3 erkek cesedi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Cesetler üzerinde ve ikamet içinde yapılan aramalarda İran pasaportları olan M.Y. , M.Y. ve A.Y. isimli şahısların kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüştür. Ayrıca odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir.”