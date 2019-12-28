Antalya'da 6 yavrusu olan bir köpeğin vücudundan 7 saçma parçası çıkarıldı

Antalya'da ihbar üzerine belediye ekiplerince bulunan yaralı köpek ameliyat edilerek vücudundan 7 saçma parçası çıkarıldı. Yaralı köpeğin 1 aylık 6 yavrusu da köpeğin hemen yanında bulundu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir köpek, tüfekle vurularak ağır yaralandı. Köpeğin, henüz 1 aylık 6 yavrusunun olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine değerlendirmede bulunan Manavgat Belediyesi hayvan barınağı görevlileri, Manavgat Akseki karayolu kenarında yaralı bir köpek buldu.

Köpeğin başında 1 aylık oldukları tahmin edilen 6 yavrusu da vardı.

Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Görevliler tarafından barınağa getirilen yaralı köpek ameliyat edildi. Köpeğin vücudundan 7 saçma çıkarıldı.

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