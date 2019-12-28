Antalya'da 6 yavrusu olan bir köpeğin vücudundan 7 saçma parçası çıkarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir köpek, tüfekle vurularak ağır yaralandı. Köpeğin, henüz 1 aylık 6 yavrusunun olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine değerlendirmede bulunan Manavgat Belediyesi hayvan barınağı görevlileri, Manavgat Akseki karayolu kenarında yaralı bir köpek buldu.

Köpeğin başında 1 aylık oldukları tahmin edilen 6 yavrusu da vardı.



Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Görevliler tarafından barınağa getirilen yaralı köpek ameliyat edildi. Köpeğin vücudundan 7 saçma çıkarıldı.