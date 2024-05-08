Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Mustafa Bozbey oldu

Yerel seçimlerin ardından Marmara Belediyeler Birliği'nde de yönetim değişti. Marmara Bölgesi'ndeki beledilerde çoğunluğun CHP'ye geçmesiyle birlik başkanlığına da CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Mustafa Bozbey oldu
Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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Son yerel seçimde Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden 8'inin 'ye geçmesiyle birlikte Marmara Belediyeler Birliği'nde de yönetim değişti.

Birliğin İstanbul'da yapılan ilk meclis toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey tek aday olarak gösterildiği seçimde birliğin yeni başkanı oldu.

210 üyenin oyunu alan Mustafa Bozbey, görevi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan devraldı.

6'sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteren Marmara Belediyeler Birliği, 1975 yılından bu yana belediyelerin ortak sorunlarına çözümler geliştirilmesi, çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik, göç, sosyal uyum, eğitim ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi gibi birçok konu başlığında çalışmalar yapıyor.

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