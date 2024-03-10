Antalya'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çatıda tamirat yaptıkları esnada yere düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Antalya'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

'nın Alanya ilçesi Emişbeleni Mahallesi’nde evin çatısında tamirat yapan F.K. (27) ile Hüseyin Topal (54) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten aşağı düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçilerden Hüseyin Topal hayatını kaybederken, F.K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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