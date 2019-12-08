Antalya'da hayvanseverler eylem sonrası gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı

Antalya Hayvan Hakları Derneği (AHH) Başkanı Şebnem Ebinç ile bir grup hayvansever, Konyaaltı Belediyesi önünde bir araya geldi.



Ebinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara şiddet uygulandığını öne sürdü.



Geçen yıl bir köpeğin boynu kırılarak öldürüldüğünü, bu sebeple merkezde görevli M.K'nin görevden uzaklaştırıldığını anlatan Ebinç, söz konusu kişinin mahkeme kararıyla görevine döndüğünü belirtti.



Antalya’da Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle eylem yapan hayvanseverler, eylem sonrası gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi. Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği yönünde şüphelerin olduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.



Antalya’da 50 kişilik hayvansever grubu, Konyaaltı Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürünün görevini kötüye kullandığı, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla Belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc’in de katıldığı eylem sonrası hayvanseverler, yerinde incelemek için Belediyeye ait barınağa gitti.



KÖPEKLERE BAKMAK İSTEDİLER, ÖLÜLERİYLE KARŞILAŞTILAR



Hayvanseverler, barınağa geldiklerinde ise gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, başka bir kafese yöneldiğinde ise çok sayıda köpeğin ölü vaziyette olduğunu gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar için yetkililerin gelip rapor tutması beklenildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ YAĞDI



Bu sırada cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, bir görevlinin köpekleri topladığını görünce, “Nereye götürüyorsunuz köpekleri? Bu köpekler tarım ilçe görevlilerine verilip, otopsi yapılacak” diye tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan başka bir görevli de “Morga koyacağız" şeklinde yanıt verdi. Yine cep telefonuyla hayvanların ölüsünü görüntüleyen aktivist Erka Zor da görevlilere tepki göstererek, "Burası ölüm kampı gibi. Her kafeste ölü köpek var" dedi.



KÖPEKLER OTOPSİYE GİRECEK



Barınağa gelen jandarma ekipleri kontrolünde ölü köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince alınarak morga kaldırıldı. Ölü köpeklerin yarın otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.



KONYAALTI BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASI



Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde bugün meydana gelen hayvan ölümlerinin, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden yaraladığı belirtildi.



Adli merciler tarafından sürdürülen soruşturmanın şeffaflık ve ciddiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz."