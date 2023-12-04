Antalya’da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sağlık ekibi, Altunçay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Altunçay’ın motosikletinde bulunan ve ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaza yerine gelen ölen gencin yakınları üzüntü yaşadı. İnşaat ustası olduğu öğrenilen Altunçay'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü.