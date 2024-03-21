Antalya’da kaçak güzellik merkezlerine operasyon

Antalya polisi, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan kontrollerde, Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan güzellik merkezi ve Pınarbaşı Mahallesi’ndeki ikametlerde kayıt dışı izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlemler yapıldığı tespit edildi.



Polis bugün daha önceden belirlenen iki adrese baskın yaptı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda, botoks, yağ eritici, dolgu, tıbbi işlemlerde kullanılan ürün ve 253 çeşitli boyutlarda enjektör ile iğneler ele geçirildi.



Kaçak olarak çalışan yetkisiz işletmelerle ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.