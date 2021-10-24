Antalya'da korkutan orman yangını

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.10.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 24.10.2021 - 16:47
Antalya'nın Serik ilçesi Akçapınar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale edildi.
Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.
Orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.