Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.10.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 24.10.2021 - 16:47

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesi Akçapınar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale edildi.

Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. 

Orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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