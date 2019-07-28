Antalya'da sağlıksız koşullardaki bin 180 kilogram midyeye el konuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bazı evlerde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi.



Halk sağlığını hiçe sayan kişilerin evlerde ürettikleri midye dolmaları eski merdaneli

çamaşır makinelerinde ve çuvallar içerisinde bozuk buzdolaplarında sakladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, sıcak

hava ve kötü koşullar sebebiyle yosunlaşan ve kurtlanan midyelerin çevreye rahatsız eden koku da yaydığı aktarıldı.



Denetimlerde gıda mühendislerinin midyelerin halk sağlığına uygun

olmadığı tespitinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Zabıta ekiplerince bin 180 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan bir merdaneli çamaşır makinesi, 4 buzdolabı, 2 ocağa ve birçok malzemeye el konuldu." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, aramalarda zorluk çıkaran kişilerin gözaltına alındığı, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere ceza kesildiği belirtildi.

