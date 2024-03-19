Antalya’da mobilya deposunda yangın

Antalya’da mobilya mağazası deposunda yangın çıktı.



Yangın, dün saat 18.00 sularında Muratpaşa’ya bağlı Kızıltoprak Mahallesi’ndeki Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının eksi ikinci katında meydana geldi.



İddiaya göre elektrik aksanından çıkan yangında, mağazanın depo olarak kullanılan eksi ikinci katındaki mobilyalar alev aldı.



Mağazanın içindeki dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Bölgeye gelen itfaiye ekibi mağazanın eksi ikinci katında bulunan depo kısmına ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.



İtfaiye ekibinin yaklaşık 3 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alındı.



Mağazanın içerisindeki yoğun duman itfaiye ekiplerinin aspitaratör ile tahliye edildi.



Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeniyle çalışma başlatıldı.