Antalya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Antalya'nın Side Mahallesi 1607 sokakta meydana geldi.
Barış Özdemir’in kullandığı motosiklet, Durmuş Ali Sert’in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motorsiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Barış Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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