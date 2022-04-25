Antalya'da otobüsün altında kalan patenli çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'da hareket halindeki halk otobüsüne tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan biri yaşamını yitirdi, biri yaralandı.



Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde S.G'nin kullandığı 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan 13 yaşındaki Emin Aydın otobüsün altında kaldı, 12 yaşındaki İskender Oğuz ise kolundan yaralandı.



Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince, otobüsün altından çıkarılan Emin Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İskender Oğuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı, diğer çocuklardan 14 yaşındaki Emir Gökalp ile şoför S.G de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polisin görüntü alınmaması için etrafını hasırla perdelediği çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Çocuğun ayağından çıkarılan patenler, bir polis memuru tarafından alındı. Kaza bölgesi polis tarafından temizlendi.

