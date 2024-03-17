Antalya'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Emrah Y. (34) idaresindeki otomobil tarlaya savruldu.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye gelen sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu olarak bulunan ve yaralanan C.Y'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



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